"Київміськбуд" показав будівництво апартаментів у Пущі Водиці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У Оболонському районі столиці по вулиці Квітки Цісик, 34, 36 розпочалося будівництво нового апарт-будинку рекреаційно-оздоровчого комплексу з благоустроєм території. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Київміськбуду".
У компанії повідомили, що на сьогодні проходить облаштування моноліту 1-го поверху 1-ї секції. У 2-й та 3-й секції облаштовують моноліт підвалу.
Апарт-комплекс складатиметься з одного семисекційного будинку на 5 поверхів. На 1-му поверсі секцій №№ 2, 3, 4, 5, 7 запроектовані нежитлові вбудовані приміщення. Апартаменти мають площу від 30 кв.м до 76 кв.м. За умови повної оплати надається знижка 10%. Приміщення доступні у розстрочку та у кредит.