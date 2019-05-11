"Киевгорстрой" показал строительство апартаментов в Пуще Водице
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Оболонском районе столицы по улице Квитки Цисык, 34, 36 началось строительство нового апарт-дома рекреационно-оздоровительного комплекса с благоустройством территории. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Киевгорстроя".
В компании сообщили, что сегодня проходит обустройство монолита 1-го этажа 1-й секции. Во 2-й и 3-й секции обустраивают монолит подвала.
Апарт-комплекс будет состоять из одного семисекционного дома на 5 этажей. На 1-м этаже секций №№2, 3, 4, 5, 7 запроектированы нежилые встроенные помещения. Апартаменты имеют площадь от 30 кв.м до 76 кв.м. При условии полной оплаты предоставляется скидка 10%. Помещение доступны в рассрочку и в кредит.