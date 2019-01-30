Апарткомплекс у Пущі Водиці вийшов у продаж
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. “Київміськбуд” розпочинає продаж апартаментів по вулиці Квітки Цісик, 34, 36 у Оболонському районі міста Києва, що в санаторно-курортному містечку Пуща Водиця, передає УНН із посиланням на прес-службу компанії.
“Комплекс — це семисекційний 5-поверховий будинок, на перших поверхах якого запроектовані приміщення під магазини, аптеки та інші заклади для успішного бізнесу. Площа житлових помешкань від 30,34 до 76 кв.м, вартість апартаментів стартує від 553 635 тис грн. Ціна кв.м від 16 395 грн”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомили у компанії, у комплексі буде реалізована концепція “двір без машин”, облаштовані спортивні і дитячі майданчики. Поруч — автобусна та трамвайна зупинки. До станції метро “Академмістечко” — 10 хвилин на авто, до станції метро “Мінська” — 23 хв на авто.
“Апартаменти — це сучасний формат нерухомості, в якому можна втілити концепцію „працюй і живи“. Саме тому вони найбільш затребувані серед представників творчих і креативних професій. Тут можна, наприклад, організувати студію і з легкістю поєднувати роботу, творчість та проживання.
Комплекс в Пуща Водиці для тих, кому важливе комфортне життя в оточенні природи та чистого повітря”, — йдеться у повідомленні.
Купити апартаменти можна як за повну вартість зі знижкою 10%, так і за допомогою безвідсоткової розстрочки, яку “Київміськбуд” надає до введення будинків в експлуатацію. Перший внесок — від 50%. Довідки за тел.: