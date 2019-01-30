Апарткомплекс в Пуще Водице вышел в продажу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. “Киевгорстрой” начинает продажи апартаментов по улице Квитки Цисык, 34, 36 в Оболонском районе города Киева, в санаторно-курортном городке Пуща Водица, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
"Комплекс - это семисекционный 5-этажный дом, на первых этажах которого запроектированы помещения под магазины, аптеки и другие учреждения для успешного бизнеса. Площадь жилых помещений от 30,34 до 76 кв.м, стоимость апартаментов стартует от 553 635 тыс. грн. Цена кв.м от 16 395 грн ", - говорится в сообщении.
Как сообщили в компании, в комплексе будет реализована концепция "двор без машин", оборудованные спортивные и детские площадки. Рядом - автобусная и трамвайная остановки. До станции метро "Академгородок" - 10 минут на авто до станции метро "Минская" - 23 мин на авто.
"Апартаменты - это современный формат недвижимости, в котором можно воплотить концепцию "работай и живи". Именно поэтому они наиболее востребованы среди представителей творческих и креативных профессий. Здесь можно, например, организовать студию и с легкостью совмещать работу, творчество и проживание.
Комплекс в Пуще Водице для тех, кому важно комфортную жизнь в окружении природы и чистого воздуха", - говорится в сообщении.
Купить апартаменты можно как за полную стоимость со скидкой 10%, так и с помощью беспроцентной рассрочки, которую "Киевгорстрой" предоставляет к введению домов в эксплуатацию. Первый взнос - от 50%. Справки по тел.: