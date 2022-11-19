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Київ засипає снігом: на дорогах, мостах і тротуарах працює спецтехніка

Київ засипає снігом: на дорогах, мостах і тротуарах працює спецтехніка

Київ • УНН

 • 596510 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Столицю з ночі продовжує засипати снігом, як повідомили у КМДА, на дорогах, мостах і тротуарах працюють сотні одиниць спецтехніки, передає УНН.

Цитата

"На дорогах, мостах і тротуарах працює 302 одиниці спецтехніки - дорожники з вечора долають наслідки снігопаду", - повдіомили у КМДА.

Деталі

Вузькі пішохідні доріжки, сходи надземних і підземних переходів, зупинки громадського транспорту прибирають 136 працівників у складі 25 бригад. Удень кількість працівників збільшать.

Також наразі працюють 3500 двірників і 119 одиниць техніки житлово-комунального господарства.

Перед початком снігопаду дорожники виконали превентивну обробку покриття, щоб сніг розтавав і не утворював ожеледицю. Протягом ночі роботи ускладнював крижаний дощ, у який переходив снігопад.

"Снігопади прогнозують протягом першої половини дня суботи, а також у неділю. Просимо водіїв без нагальної потреби не виїжджати на власних авто та не паркувати автівки на узбіччях доріг та вулиць", - резюмували у КМДА.

Додамо

Кияни діляться фото із першими сніжними днями у столиці. Щоправда - показують не краєвиди, а звернення до окупантів, які залишають просто на снігу.

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