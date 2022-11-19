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Киев засыпает снегом: на дорогах, мостах и тротуарах работает спецтехника

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. Столицу с ночи продолжает засыпать снегом, как сообщили в КГГА, на дорогах, мостах и тротуарах работают сотни единиц спецтехники, передает УНН.

Цитата

"На дорогах, мостах и ​​тротуарах работает 302 единицы спецтехники - дорожники с вечера преодолевают последствия снегопада", - сообщили в КГГА.

Детали

Узкие пешеходные дорожки, лестницы надземных и подземных переходов, остановки общественного транспорта убирают 136 работников в составе 25 бригад. Днем количество работников будет увеличено.

Также в настоящее время работают 3500 дворников и 119 единиц техники жилищно-коммунального хозяйства.

Перед началом снегопада дорожники выполнили превентивную обработку покрытия, чтобы снег таял и не образовывал гололедицу. В течение ночи работы усугублял ледяной дождь, в который переходил снегопад.

"Снегопады прогнозируют в течение первой половины дня субботы, а также в воскресенье. Просим водителей без необходимости не выезжать на собственных авто и не парковать автомобили на обочинах дорог и улиц", - резюмировали в КГГА.

Добавим

Киевляне делятся фотографиями с первыми снежными днями в столице. Правда - показывают не виды, а обращения к оккупантам, которые оставляют прямо на снегу.

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