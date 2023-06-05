Київ спростував заяви москви, що начебто вона "зірвала" великий український наступ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. В ЗСУ заявили, що не володіють інформацією стосовно того, що москва, згідно заяв російського міноборони, начебто "зупинила" український контрнаступ в Донецькій області й зазначили, що фейки не коментують, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Міністерство оборони росії заявило, в понеділок, що їх війська начебто зірвали масштабний наступ ЗСУ на п'яти ділянках фронту в Донецькій області. Що, за їх словами, Україна "атакувала" в неділю вранці шістьма механізованими і двома танковими батальйонами на півдні Донецька, де москва давно підозрювала, що Київ намагатиметься вбити клин через контрольовану росією територію.
В ЗСУ заявили, що такою інформацією не володіють.
Цитата
"Ми не володіємо такою інформацією і не коментуємо жодних фейків" - прокоментував ситуацію на прохання Reuters, неназваний представник ЗСУ.
Доповнення
Водночас, поблизу міста Бахмут, за яке тривалий час точиться боротьба, командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський повідомив, що українські війська "просунулися вперед".
Ватажок російських найманців євген пригожин заявив, що українські війська відбили частину селища Берхівка, що на північ від Бахмута на сході України, назвавши це "ганьбою", зазначає Reuters.
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