Киев опроверг заявления москвы, что якобы она "сорвала" большое украинское наступление

Ранее

Министерство обороны россии заявило, в понедельник, что их войска якобы сорвали масштабное наступление ВСУ на пяти участках фронта в Донецкой области. Что, по их словам, Украина "атаковала" в воскресенье утром шестью механизированными и двумя танковыми батальонами на юге Донецка, где москва давно подозревала, что Киев будет пытаться вбить клин через контролируемую россией территорию.

В ВСУ заявили, что такой информацией не владеют.

Цитата

"Мы не владеем такой информацией и не комментируем никаких фейков" - прокомментировал ситуацию по просьбе Reuters, неназванный представитель ВСУ.

Дополнение

В то же время, вблизи города Бахмут, за который длительное время идет борьба, командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сообщил, что украинские войска "продвинулись вперед".

Главарь российских наемников евгений пригожин заявил, что украинские войска отбили часть поселка Берховка, что к северу от Бахмута на востоке Украины, назвав это "позором", сообщает Reuters.

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