Київ отримав міжнародний знак відповідності Safe Travels Stamp
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Київ приєднався до глобальної ініціативи #SafeTravels (подорожуй безпечно) від World Travel & Tourism Council (WTTC) і отримав знак відповідності Safe Travels Stamp. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, передає УНН з посиланням на пресслужбу адміністрації.
"Знак відповідності Safe Travels Stamp визнає міжнародні протоколи безпеки WTTC, які було розроблено для просування соціальної відповідальності бізнесу в індустрії туризму та гостинності. Відтепер столичні представники галузі можуть долучитися до протоколів безпеки та підтвердити відповідність до міжнародних стандартів", – зазначила Хонда.
Так, туристичні компанії, готелі та індивідуальні заклади розміщення, об’єкти торгівлі, розважальні заклади, які декларують свою відповідність міжнародним протоколам безпеки #SafeTravels, можуть використовувати знак свого міста.
Повідомляється, що для отримання знаку #SafeTravels треба ознайомитись із "Умовами і правилами" та внести компанію до єдиного реєстру, підтвердивши відповідність бізнесу протоколам безпеки. Електронна форма розміщена на сайті Національної туристичної організації України: http://www.ntoukraine.org/safetravels_ua.html.
Нагадаємо, що столиця потрапила у "жовту" зону епідемічної небезпеки - карантин посилять із понеділка.