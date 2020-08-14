Київ потрапив у "жовту" зону епідемічної небезпеки: коли чекати посилення карантину

"Через зростання кількості хворих – за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій – Київ опинився у "жовтій" зоні епідемічної небезпеки. Оскільки заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу - ред.), перевищила 50%. І становить сьогодні 52,2%", – повідомив Кличко.

За словами мера, у столиці будуть посилені визначені урядом наступні обмеження і заборони:

▪️ перебування у громадських спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту – масок;

▪️ перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

▪️ заборона самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції;

▪️ проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. м площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі;

▪️ організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж півтора метра, якщо учасники розміщені стоячи;

▪️ заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50% місць;

▪️ громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – здійснюють перевезення пасажирів виключно у кількості місць для сидіння.

"Ці обмеження, за рішенням уряду, починають діяти з понеділка, 17 серпня. Так, ситуація – неприємна і непроста. Київ готує медзаклади "другої хвилі" для прийому та лікування хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу - ред.)", – сказав Кличко.

Нагадаємо, що у Києві за останню добу коронавірус виявили у 158 людей, найбільше випадків зафіксовано у Дарницькому районі. Усього з початку пандемії у столиці на COVID-19 захворіло 10160 осіб.