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Киев попал в "желтую" зону эпидемической опасности: когда ожидать усиления карантина

Киев попал в "желтую" зону эпидемической опасности: когда ожидать усиления карантина

Киев • УНН

 • 30014 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Столица попала в "желтую" зону эпидемической опасности - карантин усилят с понедельника. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Из-за роста количества больных - по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям - Киев оказался в "желтой" зоне эпидемической опасности. Поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом (коронавирусной болезнью - ред.), превысила 50%. И составляет сегодня 52,2%", - сообщил Кличко.

По словам мэра, в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

▪️ пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты - масок;
▪️ пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
▪️ запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;
▪️ проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;
▪️ организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее полутора метров, если участники размещены стоя;
▪️ заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест;
▪️ общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозки пассажиров исключительно в количестве мест для сидения.

"Эти ограничения, по решению правительства, начинают действовать с понедельника, 17 августа. Да, ситуация - неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения ко "второй волне" для приема и лечения больных коронавирусом (коронавирусной болезнью - ред.)", - сказал Кличко.

Напомним, что в Киеве за последние сутки коронавирус обнаружили у 158 человек, больше всего случаев зафиксировано в Дарницком районе. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 заболело 10160 человек.

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