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У Києві за добу COVID-19 виявили у 158 осіб, загалом зареєстровано вже 10160 випадків

У Києві за добу COVID-19 виявили у 158 осіб, загалом зареєстровано вже 10160 випадків

Київ • УНН

 • 12394 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Києві за останню добу коронавірусну хворобу виявили у 158 людей, найбільше випадків зафіксовано у Дарницькому районі. Усього з початку пандемії у столиці на COVID-19 захворіло 10160 осіб. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"Кількість хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) у Києві збільшилась за минулу добу на 158 людей. Одна людина померла. Усього коронавірус забрав життя 150 мешканців міста. На сьогодні у столиці вже 10160 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.

Зазначається, що захворіли:
▪️ 81 жінка (віком від 18 до 85 років);
▪️ 72 чоловіки (віком від 18 до 91 року);
▪️ 2 дівчинки (2 та 16 років);
▪️ 3 хлопчиків (від 1 року до 12 років).

"Захворіли і четверо медиків. До лікарень столиці госпіталізували 28 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. За минулу добу одужали 38 людей. Усього коронавірус подолали 3316 мешканців Києва. Найбільше випадків захворювання виявили: у Дарницькому районі — 37, Оболонському та Солом’янському районах – по 23, у Дніпровському районі - 22", - резюмував Кличко.

Нагадаємо, що в Україні за добу знову зафіксували два "коронавірусні антирекорди".

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