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В Україні за добу знову зафіксували два "коронавірусні антирекорди"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. В Україні два нових антирекорди: антирекорд по кількості госпіталізованих через коронавірус - вчора госпіталізували 330 осіб - та по кількості заражених за добу. Про це під час брифінг повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.

“Україна з черговими двома антирекордами. За минулу добу в Україні захворіло 1732 осіб, з них 110 дітей та 78 медичних працівників. Ми знову поставили антирекорд щодо госпіталізації. Було госпіталізовано 330 людей. У нас зафіксовано 19 летальних випадків. При цьому одужав 581 пацієнт”, — сказав міністр.

З його слів, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 87872 людини.

“З них 6093 дитини та 9570 медичних працівників. Загалом одужало за весь час пандемії 46797 пацієнтів, летальних випадків 2011”, — повідомив Степанов.

Раніше УНН писав, що в Україні вже майже 88 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд — 1 732.

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