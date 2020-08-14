В Україні вже майже 88 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 1 732
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. В Україні на 9 годину 14 серпня зафіксовано вже майже 88 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - новий антирекорд у понад 1,7 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 87 872 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 732 інфікованих, що більше, ніж добою раніше.
Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 011 людей, з них 19 - за останню добу.
Дані про одужалих поки не оновлені, станом на 13 серпня одужали від хвороби 46 216 людей.
Нагадаємо, ВООЗ зафіксувала 276 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу.