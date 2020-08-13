Пандемія: ВООЗ зафіксувала 276 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі перевищила 20,43 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 276 тис. Згідно з опублікованими в четвер даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла майже на 7 тис. і перевищила 744 тис., передає УНН.
Станом на 11:00 за київським часом 13 серпня, в світі було зареєстровано 20 439 814 інфікованих і 744 385 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 276 398, кількість померлих збільшилася на 6 933.
Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.
Регіон Північної та Південної Америки займає перше місце за кількістю інфікованих — 10 950 220. За добу цей показник виріс на 151 158. Кількість померлих там збільшилася на 4 502 і досягло 398 229. В Європейському регіоні зареєстровано 3 668 652 інфікованих і 218 255 померлих. За 24 години кількість інфікованих зросла на 26 107, померли 504 людини.
Третю позицію за кількістю інфікованих у світі займає регіон Південно-Східної Азії. Там кількість інфікованих досягла 2 830 404, зафіксовано 56 636 смертей. За добу кількість заражених збільшилася на 72 582, померлих — на 1 072.
Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 5 094 500. Далі йдуть Бразилія (3 109 630), Індія (2 396 637), Росія (907 758), ПАР (568 919), Мексика (492 522), Перу (489 680), Колумбія (410 453), Чилі (378 168) і Іран (333 699).