В Украине уже почти 88 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 1 732
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Украине на 9:00 14 августа зафиксировано уже почти 88 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более чем 1,7 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 87 872 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1 732 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 011 человек, из них 19 - за последние сутки.
Данные о выздоровевших пока не обновлены, по состоянию на 13 августа выздоровели от болезни 46 216 человек.
Напомним, ВОЗ зафиксировала 276 тысяч новых случаев COVID-19 в мире за сутки.