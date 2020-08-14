В Украине за сутки снова зафиксировали два "коронавирусных антирекорда"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Украине два новых антирекорда: антирекорд по количеству госпитализированных из-за коронавируса - вчера госпитализировали 330 человек - и по количеству зараженных за сутки. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.
"Украина с очередными двумя антирекордами. За прошедшие сутки в Украине заболело 1732 человек, из них 110 детей и 78 медицинских работников. Мы снова поставили антирекорд по госпитализации. Были госпитализированы 330 человек. У нас зафиксировано 19 летальных случаев. При этом выздоровел 581 пациент", - сказал министр.
По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболело 87 872 человека.
"Из них 6093 ребенка и 9570 медицинских работников. В общем выздоровели за все время пандемии 46 797 пациентов, летальных случаев 2011", - сообщил Степанов.
Ранее УНН писал, что в Украине уже почти 88 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 1732.