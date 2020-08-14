В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 158 человек, всего зарегистрировано уже 10160 случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Киеве за последние сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 158 человек, больше всего случаев зафиксировано в Дарницком районе. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 заболело 10160 человек. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Количество больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в Киеве увеличилась за минувшие сутки на 158 человек. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 150 жителей города. На сегодня в столице уже 10160 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.
Отмечается, что заболели:
▪️ 81 женщина (в возрасте от 18 до 85 лет);
▪️ 72 мужчины (в возрасте от 18 до 91 года);
▪️ 2 девочки (2 и 16 лет);
▪️ 3 мальчика (от 1 года до 12 лет).
"Заболели и четверо медиков. В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. За минувшие сутки выздоровели 38 человек. Всего коронавирус преодолели 3316 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Дарницком районе - 37, Оболонском и Соломенском районах - по 23, в Днепровском районе - 22", - резюмировал Кличко.
Напомним, что в Украине за сутки снова зафиксировали два "коронавирусных антирекорда".