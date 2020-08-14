Киев получил международный знак соответствия Safe Travels Stamp
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Киев присоединился к глобальной инициативе #SafeTravels (путешествуй безопасно) от World Travel & Tourism Council (WTTC) и получил знак соответствия Safe Travels Stamp. Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации.
"Знак соответствия Safe Travels Stamp признает международные протоколы безопасности WTTC, которые были разработаны для продвижения социальной ответственности бизнеса в индустрии туризма и гостеприимства. Отныне столичные представители отрасли могут присоединиться к протоколам безопасности и подтвердить соответствие с международными стандартами", - отметила Хонда.
Так, туристические компании, гостиницы и индивидуальные заведения размещения, объекты торговли, развлекательные заведения, декларирующие свое соответствие международным протоколам безопасности #SafeTravels, могут использовать знак своего города.
Сообщается, что для получения знака #SafeTravels надо ознакомиться с "Условиями и правилами" и внести компанию в единый реестр, подтвердив соответствие бизнеса протоколам безопасности. Электронная форма размещена на сайте Национальной туристической организации Украины: http://www.ntoukraine.org/safetravels_ua.html.
Напомним, что столица попала в "желтую" зону эпидемической опасности - карантин усилят с понедельника.