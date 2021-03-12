Київ обмежує в’їзд вантажівок через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Починаючи із 17:00 тимчасово обмежується в’їзд великогабаритного транспорту до міста Києва. Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, повідомляє пресслужба КМДА, пише УНН.
Цитата
“12 березня у столиці спостерігається погіршення погодних умов: снігопад та сильний вітер, на дорогах — ожеледиця. У зв’язку із цим, із 17:00 почне діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Таке обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Великогабаритний транспорт буде запускатися до міста залежно від погодних умов та ситуації на дорогах.
Водіїв великогабаритного транспорту просять врахувати цю інформацію.
Міська влада звертається до киян із проханням за можливості залишатися вдома на період ускладнення погодних умов.
Водіїв просять не користуватися особистим авто під час снігопаду, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автівки, що заважатимуть роботі спецтехніки, будуть евакуйовані.
Додамо
Як повідомляв УНН раніше, у п’ятницю 12 березня у столиці сніжитиме, пориви вітру та ожеледиця. Можливий мокрий сніг з переходом у дощ. Температура вночі −6°С, вдень −1°С — 0°С.