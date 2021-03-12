На Київ насувається негода: синоптики попереджають про сніг та ожеледецю
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. За прогнозами синоптиків, погода 12 березня у Києві різко погіршиться. Вранці та вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а рятувальники попереджають про ожеледицю на дорогах. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації, пише УНН.
Деталі
За прогнозом синоптиків, опади розпочнуться близько 11-ї ранку. Можливий мокрий сніг із переходом у дощ. Температура вдень -1°С – 0°С.
У відомстві зазначили, що комунальна корпорація Київавтодор готова до погіршення погодних умов: має 586 одиниць спеціальної техніки та працює у цілодобовому режимі.
До початку опадів, дорожники розпочнуть превентивну обробку доріг і тротуарів.
У комунальній корпорації закликали водіїв бути обачними на дорогах, а також за можливості не використовувати власні авто під час снігопаду.
Рятувальники дали поради водіям під час ожеледиці:
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- потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
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- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
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- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
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- в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
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Працівники ДСНС дали поради й пішоходам:
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- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
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- не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
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- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
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- будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
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- враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.
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Додамо
За повідомленням Укргідрометцентру, 12 березня вночі в західних областях, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, мокрий сніг, на заході з дощем. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, на Лівобережжі 10-15° морозу, у західних областях близько 0°; вдень в Україні -3...+2°С.
В Карпатах вночі значний, вдень помірний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина. Температура вночі -4...-9°С, вдень -3...+2°С.