Сніг у семи областях та вітер: прогноз погоди та ситуація на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. На ранок п'ятниці, 12 березня, сніг йшов у шести областях України, ще в одній - сніг з дощем, опади впродовж доби продовжаться на більшості території країни, триматиметься холодна погода. Однак, проїзд основними дорогами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру та Укравтодору.
Прогноз погоди
За повідомленням Укргідрометцентру, 12 березня вночі в західних областях, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, мокрий сніг, на заході з дощем. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 4-9° морозу, на Лівобережжі 10-15° морозу, у західних областях близько 0°; вдень в Україні -3...+2°С.
У Карпатах вночі значний, вдень помірний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина. Температура вночі -4...-9°С, вдень -3...+2°С.
Ситуація на дорогах
На ранок 12 березня сніг помірної інтенсивності (приріст 1-3 см) у Закарпатській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській областях, сніг з дощем у Львівській, на решті території країни без опадів. Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей сухе; в областях з опадами - мокре.
На перевальних ділянках доріг у Закарпатській області помірний сніг. Стан покриття доріг мокре.
На дорогах державного значення в областях з опадами проводяться роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу та обробка покриття доріг протиожеледними матеріалами.
"Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено", - запевнили в Укравтодорі.
Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 212 одиниць техніки та 249 робітників.