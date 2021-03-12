Снег в семи областях и ветер: прогноз погоды и ситуация на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. На утро пятницы, 12 марта, снег шел в шести областях Украины, еще в одной - снег с дождем, осадки в течение суток продолжатся на большей части территории страны, будет держаться холодная погода. Однако, проезд по основным дорогам обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра и Укравтодора.
Прогноз погоды
По сообщению Укргидрометцентра, 12 марта ночью в западных областях, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, мокрый снег, на западе с дождем. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 4-9° мороза, на Левобережье 10-15° мороза, в западных областях около 0°; днем в Украине -3...+2°С.
В Карпатах ночью значительный, днем умеренный снег, порывы ветра 25-30 м / с, метель. Температура ночью -4...-9°С, днем -3...+2°С.
Ситуация на дорогах
На утро 12 марта снег умеренной интенсивности (прирост 1-3 см) в Закарпатской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской областях, снег с дождем во Львовской, на остальной территории страны без осадков. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей сухое; в областях с осадками - мокрое.
На перевальных участках дорог в Закарпатской области умеренный снег. Состояние покрытия дорог мокрое.
На дорогах государственного значения в областях с осадками проводятся работы по расчистке проезжей части дорог от снега и обработка покрытия дорог противогололедными материалами.
"Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен", - заверили в Укравтодоре.
Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 212 единиц техники и 249 рабочих.