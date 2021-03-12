На Киев надвигается непогода: синоптики предупреждают о снеге и гололедице
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. По прогнозам синоптиков, погода 12 марта в Киеве резко ухудшится. Утром и днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а спасатели предупреждают о гололедице на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, пишет УНН.
Детали
По прогнозу синоптиков, осадки начнутся около 11 утра. Возможен мокрый снег с переходом в дождь. Температура -1°С - 0°С.
В ведомстве отметили, что коммунальная корпорация Киевавтодор готова к ухудшению погодных условий: имеет 586 единиц специальной техники и работает в круглосуточном режиме.
До начала осадков дорожники начнут превентивную обработку дорог и тротуаров.
В коммунальной корпорации призвали водителей быть осторожными на дорогах, а также по возможности не использовать собственные авто во время снегопада.
Спасатели дали советы водителям во время гололеда:
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- нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
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- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
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- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
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- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
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Работники ГСЧС дали советы и пешеходам:
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- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, и ступайте на всю подошву;
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- не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;
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- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед - попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах
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- будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
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- учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.
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Добавим
По сообщению Укргидрометцентра, 12 марта ночью в западных областях, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, мокрый снег, на западе с дождем. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, на Левобережье 10-15° мороза, в западных областях около 0 °; днем в Украине -3...+2°С.
В Карпатах ночью значительный, днем умеренный снег, порывы ветра 25-30 м/с, метель. Температура ночью -4...- 9°С, днем -3... + 2°С.