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На Киев надвигается непогода: синоптики предупреждают о снеге и гололедице

На Киев надвигается непогода: синоптики предупреждают о снеге и гололедице

Киев  •  УНН

 • 16898 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. По прогнозам синоптиков, погода 12 марта в Киеве резко ухудшится. Утром и днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а спасатели предупреждают о гололедице на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, пишет УНН.

Детали

По прогнозу синоптиков, осадки начнутся около 11 утра. Возможен мокрый снег с переходом в дождь. Температура -1°С - 0°С.

В ведомстве отметили, что коммунальная корпорация Киевавтодор готова к ухудшению погодных условий: имеет 586 единиц специальной техники и работает в круглосуточном режиме.

До начала осадков дорожники начнут превентивную обработку дорог и тротуаров.

В коммунальной корпорации призвали водителей быть осторожными на дорогах, а также по возможности не использовать собственные авто во время снегопада.

Спасатели дали советы водителям во время гололеда:

  • нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Работники ГСЧС дали советы и пешеходам:

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, и ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;
  • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед - попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах
  • будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Добавим

По сообщению Укргидрометцентра, 12 марта ночью в западных областях, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, мокрый снег, на западе с дождем. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, на Левобережье 10-15° мороза, в западных областях около 0 °; днем в Украине -3...+2°С.

В Карпатах ночью значительный, днем умеренный снег, порывы ветра 25-30 м/с, метель. Температура ночью -4...- 9°С, днем -3... + 2°С.

Украинские Национальные Новости

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