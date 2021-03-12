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Киев ограничивает въезд грузовиков из-за непогоды

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Начиная с 17:00 временно ограничивается въезд крупногабаритного транспорта в город Киев. Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.

Цитата

“12 марта в столице наблюдается ухудшение погодных условий: снегопад и сильный ветер, на дорогах — гололедица. В связи с этим, с 17:00 начнет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев”, — говорится в сообщении.

Детали

Такое ограничение позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Крупногабаритный транспорт будет запускаться в город в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах.

Водителей крупногабаритного транспорта просят учесть эту информацию.

Городская власть обращается к киевлянам с просьбой по возможности оставаться дома в период осложнения погодных условий.

Водителей просят не пользоваться личным авто во время снегопада, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, мешающие работе спецтехники, будут эвакуированы.

Добавим

Как сообщал УНН ранее, в пятницу 12 марта в столице будет идти снег, порывы ветра и гололедица. Возможен мокрый снег с переходом в дождь. Температура ночью −6°С, днем −1°С — 0°С.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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