Київ на вихідних ярмаркуватиме
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Цими вихідними в столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, передає УНН.
Зокрема, 21 липня (субота) ярмарки відбудуться у:
• Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;
• Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
• Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
• Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
• Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
• Шевченківському районі – вул. Б. Гаврилишина, 1-17.
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22 липня (неділя) у:
• Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);
• Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
• Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.