Київ на вихідних ярмаркуватиме

Зокрема, 21 липня (субота) ярмарки відбудуться у:

• Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;

• Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

• Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

• Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

• Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);

• Шевченківському районі – вул. Б. Гаврилишина, 1-17.

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22 липня (неділя) у:

• Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);

• Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);

• Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.