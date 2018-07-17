Киев на выходных будет ярмарковать
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В эти выходные в столице пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства, передает УНН.
В частности, 21 июля (суббота) ярмарки состоятся в:
• Голосеевском районе - ул. Голосеевская, 4-10, ул. Паньковская;
• Дарницком районе - ул. Ревуцкого;
• Печерском районе - ул. Екатерины Билокур;
• Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
• Соломенском районе - ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановского)
• Шевченковском районе - ул. Б. Гаврилишина, 1-17.
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22 июля (воскресенье) в:
• Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна)
• Печерском районе - ул. И. Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
• Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.