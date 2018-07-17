Киев на выходных будет ярмарковать

В частности, 21 июля (суббота) ярмарки состоятся в:

• Голосеевском районе - ул. Голосеевская, 4-10, ул. Паньковская;

• Дарницком районе - ул. Ревуцкого;

• Печерском районе - ул. Екатерины Билокур;

• Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

• Соломенском районе - ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановского)

• Шевченковском районе - ул. Б. Гаврилишина, 1-17.

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22 июля (воскресенье) в:

• Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна)

• Печерском районе - ул. И. Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

• Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.