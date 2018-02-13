Киянка виграла авто у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Киянка виграла авто в державній лотереї “Лото-Забава”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу оператора “М.С.Л.”.
“11 лютого під час розіграшу 966-го тиражу „Лото-Забава“ було виграно вже шостий автомобіль 2018 року. Цього разу новенький кросовер JAC S2 виграла телеглядачка з Києва. Переможцем конкурсу "Полювання за грошима" стала мешканка столиці — пані Валентина. Додзвонившись до студії недільного ранку, вона назвала букву "В" — першу літеру власного імені, за якою й ховався головний приз конкурсу. Таким чином, черговий автомобіль за 400 000 гривень знайшов свого власника”, — повідомили в компанії.
Ще один гравець зі столиці виграв 200 тис. грн.
“Свій щасливий білет № 0204552 переможець придбав у Києві у „ЛОТО маркеті“, розташованому на вул. Солом‘янська, 28”, — повідомили в “М.С.Л.”.
Крім того, оголошено старт нової весняної акції “Хай любов виграє!”. Шанувальникам лотереї надається шанс виграти один з 4 акційних автомобілів, що будуть розігруватись протягом чотирьох тиражів: 18 і 25 лютого та 4 і 11 березня 2018 року.
Нагадаємо, за версією міжнародної компанії GfK, “Лото-Забава” — найпопулярніша лотерея в Україні. Вона офіційно визнана рекордсменом за кількістю мільйонерів, які з’явилися в країні завдяки українській державній лотереї, а це: 282 мільйонера за всю історію існування лотереї, серед яких 20 щасливчиків за 2017 рік та вже троє — за 2018 рік.