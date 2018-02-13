Киевлянка выиграла авто в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Киевлянка выиграла автомобиль в государственной лотереи "Лото-Забава", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу оператора "М.С.Л.".
"11 февраля во время розыгрыша 966-го тиража "Лото-Забава" было выиграно уже шестой автомобиль 2018 года. На этот раз новенький кроссовер JAC S2 выиграла телезрительница из Киева. Победителем конкурса "Охота за деньгами" стала жительница столицы - Валентина. Дозвонившись в студию воскресным утром, она назвала букву "В" - первую букву своего имени, в которой и прятался главный приз конкурса. Таким образом, очередной автомобиль за 400 000 гривен нашел своего владельца", - сообщили в компании.
Еще один игрок из столицы выиграл 200 тыс. грн.
"Свой счастливый билет № 0204552 победитель приобрел в Киеве в "Лото маркете", расположенном на ул. Соломенская, 28 ", - сообщили в" М.С.Л. ".
Кроме того, объявлен старт новой весенней акции "Пусть любовь выигрывает!". Поклонникам лотереи предоставляется шанс выиграть один из 4 акционных автомобилей будут разыгрываться в течение четырех тиражей: 18 и 25 февраля и 4 и 11 марта 2018 года.
Напомним, по версии международной компании GfK, "Лото-Забава" - самая популярная лотерея в Украине. Она официально признана рекордсменом по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотереи, а это 282 миллионера за всю историю существования лотереи, среди которых 20 счастливчиков за 2017 и уже трое - за 2018.