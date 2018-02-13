Киевлянка выиграла авто в лотерею

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 75351 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89644 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 92259 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110296 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101324 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104973 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111959 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117140 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122932 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134504 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Киевлянка выиграла авто в лотерею

Киевлянка выиграла авто в лотерею

Киев  •  УНН

 • 10480 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Киевлянка выиграла автомобиль в государственной лотереи "Лото-Забава", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу оператора "М.С.Л.".

"11 февраля во время розыгрыша 966-го тиража "Лото-Забава" было выиграно уже шестой автомобиль 2018 года. На этот раз новенький кроссовер JAC S2 выиграла телезрительница из Киева. Победителем конкурса "Охота за деньгами" стала жительница столицы - Валентина. Дозвонившись в студию воскресным утром, она назвала букву "В" - первую букву своего имени, в которой и прятался главный приз конкурса. Таким образом, очередной автомобиль за 400 000 гривен нашел своего владельца", - сообщили в компании.

Еще один игрок из столицы выиграл 200 тыс. грн.

"Свой счастливый билет № 0204552 победитель приобрел в Киеве в "Лото маркете", расположенном на ул. Соломенская, 28 ", - сообщили в" М.С.Л. ".

Кроме того, объявлен старт новой весенней акции "Пусть любовь выигрывает!". Поклонникам лотереи предоставляется шанс выиграть один из 4 акционных автомобилей будут разыгрываться в течение четырех тиражей: 18 и 25 февраля и 4 и 11 марта 2018 года.

Напомним, по версии международной компании GfK, "Лото-Забава" - самая популярная лотерея в Украине. Она официально признана рекордсменом по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотереи, а это 282 миллионера за всю историю существования лотереи, среди которых 20 счастливчиков за 2017 и уже трое - за 2018.

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