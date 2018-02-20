Киянка Цуренко виграла третій поєдинок на турнірі в Дубаї
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Друга ракетка України в жіночому тенісі Леся Цуренко успішно подолала кваліфікаційний відбір на турнірі категорії “Прем’єр” в Дубаї, інформує УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
42-га ракетка світу послідовно обіграла - Йінь-Йінь Дюн – 5:7, 7:5, 6:4, Онс Жабер – 6:3, 6:3 і в заключному протистоянні Заріну Діас з Казахстану – 6:1, 6:2.
Таким чином, в основній сітці турніру Цуренко складе компанію своїй співвітчизниці Еліні Світоліній, яка очолює посів.
Додамо також, Цуренко у першому раунді основи зустрінеться із італійкою Сарою Еррані (143 номер в WTA).