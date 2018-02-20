Киевлянка Цуренко выиграла третий поединок на турнире в Дубае
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Вторая ракетка Украины в женском теннисе Леся Цуренко успешно преодолела квалификационный отбор на турнире категории “Премьер” в Дубае, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
42-я ракетка мира последовательно обыграла - Йинь-Йинь Дюн - 5:7, 7:5, 6:4, Онс Жабер - 6:3, 6:3 и в заключительном противостоянии Зарину Диас из Казахстана - 6:1, 6:2.
Таким образом, в основной сетке турнира Цуренко составит компанию своей соотечественнице Элине Свитолиной, которая возглавляет посев.
Добавим также, Цуренко в первом раунде основы встретится с итальянкой Сарой Эррани (143 номер в WTA).