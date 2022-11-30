Киянин "замінував" Офіс президента через відключення світла

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"Установлено, що увечері 28 листопада 2022 року невідома особа повідомила на спецлінію Національної поліції "102" про замінування будівлі Офісу президента України по вул. Банковій у Києві", – ідеться у повідомленні.

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"Мінувальником" виявився 51-річний киянин. Як зазначили, чоловік зробив це через невдоволення відключеннями світла.

Також порушник є шанувальником "русского мира" – у його квартирі виявили комуністичну символіку та георгіївські стрічки.

Киянину оголосили підозру "за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади". Йому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.