Киевлянин "заминировал" Офис президента из-за отключений света

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"Установлено, что вечером 28 ноября 2022 неизвестное лицо сообщило на спецлинию Национальной полиции "102" о заминировании здания Офиса президента Украины по ул. Банковой в Киеве", – говорится в сообщении.

Детали

"Минером" оказался 51-летний киевлянин. Как отметили, мужчина сделал это из-за недовольства отключениями света.

Также нарушитель является поклонником "русского мира" – в его квартире обнаружили коммунистическую символику и георгиевские ленты.

Киевлянину объявили подозрение "за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти". Ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.