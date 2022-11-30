Киевлянин "заминировал" Офис президента из-за отключений света
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Поклонник "русского мира" из Киева сообщил о "заминировании" Офиса президента Украины из-за недовольства отключениями света. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook Киевской городской прокуратуры.
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"Установлено, что вечером 28 ноября 2022 неизвестное лицо сообщило на спецлинию Национальной полиции "102" о заминировании здания Офиса президента Украины по ул. Банковой в Киеве", – говорится в сообщении.
Детали
"Минером" оказался 51-летний киевлянин. Как отметили, мужчина сделал это из-за недовольства отключениями света.
Также нарушитель является поклонником "русского мира" – в его квартире обнаружили коммунистическую символику и георгиевские ленты.
Киевлянину объявили подозрение "за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти". Ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.