Киянин під час затримання вдарив поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Подільському районі Києва чоловік під час догляду особистих речей вдарив поліцейського. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУ НП у столиці, передає УНН.
"Подія трапилася у Подільському районі на вулиці Набережно-Хрещатицькій. Під час відпрацювання території працівники полку поліції особливого призначення №1 помітили трьох чоловіків, які підозріло себе поводили. Правоохоронці зупинили молодиків та під час поверхневого огляду один із них вдарив поліцейського в обличчя. Правопорушника відразу затримали", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, правопорушником виявився місцевий житель, 1988 року народження. Під час поверхневого огляду у нього вилучили речовину зеленого кольору, схожу на канабіс.
За цим фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантові загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у місті Чорноморськ, що в Одеській області, чоловік напав на бригаду "швидкої допомоги". Внаслідок цього постраждалі потрапили до лікарні.