На Одещині напали на бригаду "швидкої"

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У місті Чорноморськ, що в Одеській області, чоловік напав на бригаду "швидкої допомоги". Внаслідок цього постраждалі потрапили до лікарні. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook, передає УНН.