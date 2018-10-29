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На Одещині напали на бригаду "швидкої"

На Одещині напали на бригаду "швидкої"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У місті Чорноморськ, що в Одеській області, чоловік напав на бригаду "швидкої допомоги". Внаслідок цього постраждалі потрапили до лікарні. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook, передає УНН.

"Вчора близько 3-ї ночі у Чорноморську в Одеській області стався напад на бригаду екстреної медичної допомоги. На медиків напав чоловік, до матері якого викликали "швидку". Фельдшер бригади отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої, водій – забої та садна голови", – написала Супрун.

Постраждалих госпіталізували. Наразі вони проходять додаткові обстеження. Нападника затримали. Як повідомила Супрун, з’ясувалося, що під час нападу він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік скоїв напад на бригаду швидкої медичної допомоги. Нападник накинувся на фельдшера, кілька разів вдарив його в обличчя, а потім дістав з його сумки ампули з морфієм та ще деякі ліки та зник.

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