На Одещині напали на бригаду "швидкої"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У місті Чорноморськ, що в Одеській області, чоловік напав на бригаду "швидкої допомоги". Внаслідок цього постраждалі потрапили до лікарні. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook, передає УНН.
"Вчора близько 3-ї ночі у Чорноморську в Одеській області стався напад на бригаду екстреної медичної допомоги. На медиків напав чоловік, до матері якого викликали "швидку". Фельдшер бригади отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої, водій – забої та садна голови", – написала Супрун.
Постраждалих госпіталізували. Наразі вони проходять додаткові обстеження. Нападника затримали. Як повідомила Супрун, з’ясувалося, що під час нападу він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.
Нагадаємо, у Дніпрі чоловік скоїв напад на бригаду швидкої медичної допомоги. Нападник накинувся на фельдшера, кілька разів вдарив його в обличчя, а потім дістав з його сумки ампули з морфієм та ще деякі ліки та зник.