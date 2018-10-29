В Одесской области напали на бригаду "скорой"

"Вчера около 3 ночи в Черноморске в Одесской области произошло нападение на бригаду экстренной медицинской помощи. На медиков напал мужчина, к матери которого вызвали "скорую". Фельдшер бригады получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы, водитель – ушибы и ссадины головы", – написала Супрун.

Пострадавших госпитализировали. Сейчас они проходят дополнительные обследования. Нападавшего задержали. Как сообщила Супрун, выяснилось, что во время нападения он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Напомним, в Днепре мужчина совершил нападение на бригаду скорой медицинской помощи. Нападавший набросился на фельдшера, несколько раз ударил его в лицо, а потом достал из его сумки ампулы с морфием и еще некоторые лекарства и исчез.



