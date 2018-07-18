У Дніпрі напали на бригаду "швидкої"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Чоловік скоїв напад на бригаду швидкої допомоги у Дніпрі. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"18 липня, близько 2-ї години ночі спецлінії "102" надійшло повідомлення про напад на бригаду швидкої допомоги на вулиці Зеленій. Патрульні прибули на місце події та з'ясували, що 26-річний громадянин попросив сусіда викликати йому "швидку". Коли лікарі приїхали, то чоловік накинувся на фельдшера, наніс кілька ударів в обличчя, вихопив сумку, дістав звідти 4 ампули з морфієм та ще деякі ліки і зник у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.
У ході огляду території поліцейські знайшли вказаного чоловіка.
"Він пояснив, що віддав морфій своєму товаришу. Утім під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили медпрепарати з сумки лікаря. Порушника затримали, надягли кайданки та доставили до Новокодацького відділку поліції", - зазначили в поліції.
Йому загрожує відповідальність за ст. 186 КК України (грабіж) та ст.308 КК України (викрадення, привласнення наркотичних засобів).
Нагадаємо, на Закарпатті під час виклику у місце компактного проживання ромів було здійснено напад на бригаду екстреної медичної допомоги.