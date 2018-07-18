В Днепре напали на бригаду "скорой"

"18 июля, около 2 часов ночи спецлинии "102" поступило сообщение о нападении на бригаду скорой помощи на улице Зеленой. Патрульные прибыли на место происшествия и выяснили, что 26-летний гражданин попросил соседа вызвать ему "скорую". Когда врачи приехали, то человек набросился на фельдшера, нанес несколько ударов в лицо, выхватил сумку, достал оттуда 4 ампулы с морфием и еще некоторые лекарства и исчез в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра территории полицейские нашли указанного мужчину.

"Он объяснил, что отдал морфий своему товарищу. Но при поверхностной проверке у мужчины обнаружили медпрепараты из сумки врача. Нарушителя задержали, надели наручники и доставили в Новокодацкое отделение полиции", - отметили в полиции.

Ему грозит ответственность по ст. 186 УК Украины (грабеж) и ст.308 УК Украины (похищение, присвоение наркотических средств).

Напомним, на Закарпатье во время вызова на место компактного проживания цыган было совершено нападение на бригаду экстренной медицинской помощи.