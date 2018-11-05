Киевлянин при задержании ударил полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Подольском районе Киева мужчина во время досмотра личных вещей ударил полицейского. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в столице, передает УНН.
"Происшествие случилось в Подольском районе на улице Набережно-Крещатицкая. Во время отработки территории сотрудники полка полиции особого назначения №1 заметили трех мужчин, которые подозрительно себя вели. Правоохранители остановили молодых людей и во время поверхностного осмотра один из них ударил полицейского в лицо. Правонарушителя сразу задержали", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, правонарушителем оказался местный житель, 1988 года рождения. Во время поверхностного осмотра у него изъяли вещество зеленого цвета, похожее на каннабис.
По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в городе Черноморск, что в Одесской области, мужчина напал на бригаду "скорой помощи". В результате пострадавшие попали в больницу.