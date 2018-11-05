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7 марта, 19:45 • 155492 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Киевлянин при задержании ударил полицейского

Киевлянин при задержании ударил полицейского

Киев  •  УНН

 • 12220 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Подольском районе Киева мужчина во время досмотра личных вещей ударил полицейского. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в столице, передает УНН.

"Происшествие случилось в Подольском районе на улице Набережно-Крещатицкая. Во время отработки территории сотрудники полка полиции особого назначения №1 заметили трех мужчин, которые подозрительно себя вели. Правоохранители остановили молодых людей и во время поверхностного осмотра один из них ударил полицейского в лицо. Правонарушителя сразу задержали", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, правонарушителем оказался местный житель, 1988 года рождения. Во время поверхностного осмотра у него изъяли вещество зеленого цвета, похожее на каннабис.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в городе Черноморск, что в Одесской области, мужчина напал на бригаду "скорой помощи". В результате пострадавшие попали в больницу.

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