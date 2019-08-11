Киянам дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Києві та області у понеділок очікується мінлива хмарність, втім опадів не прогнозується. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, 12 серпня у Києві прогнозується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.
У Київській області також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 28-33°.
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