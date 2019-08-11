Киевлянам дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Киеве и области в понедельник ожидается переменная облачность, в то же время, осадков не прогнозируется. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Так, 12 августа в Киеве прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.
В Киевской области также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°.
Напомним, резкие изменения погоды отрицательно влияют на людей с хроническими заболеваниями. Врач рассказал, как защитить свое здоровье от них.