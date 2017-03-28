Китайський консорціум зацікавився будівництвом четвертої гілки метро в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Представники китайських інфраструктурних корпорацій висловили зацікавленість у будівництві четвертої гілки метро в Києві, зокрема і Подільсько-Воскресенського мосту. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу адміністрації.
“Проект будівництва четвертої гілки метро досить складний, оскільки вона має проходити наземно та підземно і включати в себе три пересадочних вузли. Цей проект потребує великих капіталовкладень, але збільшення пасажиропотоку з лівого берега на правий і навпаки актуалізує питання будівництва додаткової гілки з року в рік. Тому для нас важливо, що така відома й потужна компанія зацікавилася цим проектом і виявила бажання та можливість його співфінансування. За їхньою пропозицією місто має профінансувати 15% від загальної вартості проекту, а Китайський Консорціум — 85%”, — розповів М.Поворозник.
Він зауважив, що для можливості впровадження цього проекту Київ має, насамперед, заручитися підтримкою уряду та надати державні гарантії.
“За час перебування китайської делегації у столиці ми надамо максимум інформації про проект і організуємо зустрічі з усіма співвиконавцями для остаточного прийняття рішення”, — сказав заступник голови КМДА.
Як повідомляв УНН, метро на Троєщину можливе лише після добудови Подільсько-Воскресенського мосту.