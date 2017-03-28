Китайський консорціум зацікавився будівництвом четвертої гілки метро в Києві

“Проект будівництва четвертої гілки метро досить складний, оскільки вона має проходити наземно та підземно і включати в себе три пересадочних вузли. Цей проект потребує великих капіталовкладень, але збільшення пасажиропотоку з лівого берега на правий і навпаки актуалізує питання будівництва додаткової гілки з року в рік. Тому для нас важливо, що така відома й потужна компанія зацікавилася цим проектом і виявила бажання та можливість його співфінансування. За їхньою пропозицією місто має профінансувати 15% від загальної вартості проекту, а Китайський Консорціум — 85%”, — розповів М.Поворозник.

Він зауважив, що для можливості впровадження цього проекту Київ має, насамперед, заручитися підтримкою уряду та надати державні гарантії.

“За час перебування китайської делегації у столиці ми надамо максимум інформації про проект і організуємо зустрічі з усіма співвиконавцями для остаточного прийняття рішення”, — сказав заступник голови КМДА.

Як повідомляв УНН, метро на Троєщину можливе лише після добудови Подільсько-Воскресенського мосту.