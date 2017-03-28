Китайский консорциум заинтересовался строительством четвертой ветки метро в Киеве

“Проект строительства четвертой ветки метро достаточно сложный, поскольку она должна проходить и наземно, и подземно, и включать в себя три пересадочных узла. Этот проект требует больших капиталовложений, но увеличение пассажиропотока с левого берега на правый и наоборот актуализирует вопрос строительства дополнительной ветки из года в год. Поэтому для нас важно, что такая известная и мощная компания заинтересовалась этим проектом и изъявила желание и возможность его софинансирования. По их предложению, город должен профинансировать 15% от общей стоимости проекта, а китайский консорциум — 85%”, — рассказал Н.Поворозник.

Он отметил, что для возможности внедрения этого проекта Киев должен, прежде всего, заручиться поддержкой правительства и предоставить государственные гарантии.

“За время пребывания китайской делегации в столице мы предоставим максимум информации о проекте и организуем встречи со всеми соисполнителями для окончательного принятия решения”, — сказал заместитель главы КГГА.

Как сообщал УНН, метро на Троещину возможно только после достройки Подольско-Воскресенского моста.