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Китай звинувачує ЄС і США у втручанні в протести Гонконгу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Китай звинуватив деяких американських і європейських політиків у втручанні в його внутрішні справи після того, як вони прокоментували демонстрації в Гонконзі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Американський сенатор Чак Шумер заявив, що затримання є ознакою "слабкості і страху" і що Комуністична партія Китаю порушила свою обіцянку народу Гонконгу.

Представниця ЄС Федеріка Могеріні також заявила, що події в Гонконзі надзвичайно тривожні, і влада повинна поважати свободи і права людей на мирні демонстрації.

"У той момент, коли Гонконг знаходиться над прірвою, для деяких політиків в ЄС зовсім неправильно плутати чорно з білим і не засуджувати насильницькі і незаконні дії екстремістів", заявили офіційні представники Китаю.

Нагадаємо, МЗС Китаю висловив протест Білому дому за співчуття "радикальним активістам" в Гонконзі.

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