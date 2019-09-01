Китай обвиняет ЕС и США во вмешательстве в протесты в Гонконге
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Китай обвинил некоторых американских и европейских политиков во вмешательстве в его внутренние дела после того, как они прокомментировали демонстрации в Гонконге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Американский сенатор Чак Шумер заявил, что задержание является признаком "слабости и страха", и Коммунистическая партия Китая нарушила свое обещание народу Гонконга.
Представительница ЕС Могерини также заявила, что события в Гонконге чрезвычайно тревожные, и власть должна уважать свободы и права людей на мирные демонстрации.
"В тот момент, когда Гонконг находится на краю пропасти, для некоторых политиков в ЕС совершенно неправильно путать черно с белым и не осуждать насильственные и незаконные действия экстремистов", заявили официальные представители Китая.
Напомним, МИД Китая выразил протест Белому дому за сочувствие "радикальным активистам" в Гонконге.