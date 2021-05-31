Китай збирається відправити трьох чоловіків-космонавтів на свою космічну станцію у червні

Деталі

Космічний корабель КНР "Шеньчжоу-12" з екіпажем буде запущено з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю в наступному місяці, сказав Ян Лівей в коментарях, переданих в суботу Центральним телебаченням Китаю.

Вони будуть практикувати виходи у відкритий космос і проводити ремонт і технічне обслуговування, а також наукові операції.

Доповнення

Китайська станція "Тяньхе" - третя за величиною космічна станція, запущена в межах все більш амбітної космічної програми Китаю. Її основний модуль був виведений на орбіту 29 квітня.