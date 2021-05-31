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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Китай збирається відправити трьох чоловіків-космонавтів на свою космічну станцію у червні

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. У червні екіпаж з трьох осіб відправиться в тримісячний політ на нову космічну станцію Китаю. Такі плани підтвердив на державному телебаченні перший китайський космонавт, заступник головного конструктора Програми пілотованих космічних польотів країни Ян Лівей, передає УНН з посиланням на AP.

Китай збирається відправити трьох чоловіків-космонавтів на свою космічну станцію у червні

Деталі 

Космічний корабель КНР "Шеньчжоу-12" з екіпажем буде запущено з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю в наступному місяці, сказав Ян Лівей в коментарях, переданих в суботу Центральним телебаченням Китаю.

Вони будуть практикувати виходи у відкритий космос і проводити ремонт і технічне обслуговування, а також наукові операції.

Доповнення

Китайська станція "Тяньхе" - третя за величиною космічна станція, запущена в межах все більш амбітної космічної програми Китаю. Її основний модуль був виведений на орбіту 29 квітня.

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