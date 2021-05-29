Китай запустив нове вантажне судно до модуля своєї космічної станції

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Новий модуль космічної станції в Китаї збирається отримати першого відвідувача-робота.

Космічний корабель “Тяньчжоу-2” піднявся з майданчика на ракеті “Long March 7” зранку 29 травня. За даними Китайського управління пілотованої космічної інженерії (CMS), він розгорнув свої сонячні батареї, як очікувалося, і має гарний стан.

“Тяньчжоу-2” перевозить 4,69 тонни вантажу під тиском і 1,95 тонни пального, повідомили представники CMS. Якщо все піде за планом, вантажник перевезе ці товари до Тяньхе, 22,5-тонного основного модуля запланованої космічної станції Китаю, який вийшов на низьку орбіту Землі 28 квітня.

Нагадаємо

Китайська ракета Long March 5B (“Чанчжен-5В”) вийшла з-під контролю, і може впасти на Землю 8 травня.