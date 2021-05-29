Китай запустив нове вантажне судно до модуля своєї космічної станції

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 25801 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 98205 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 142702 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 126820 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 133802 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 95358 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 80955 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 180534 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88294 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 275680 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.3м/с
86%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 52986 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 61249 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 16712 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 25418 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 41919 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 146261 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 180534 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 275680 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 443835 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 430499 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 3320 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 31716 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 37247 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 37713 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 38741 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Китай запустив нове вантажне судно до модуля своєї космічної станції

Київ • УНН

 • 17964 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Вантажний космічний корабель “Тяньчжоу-2” стартував із супутникового пускового центру “Веньчан” на китайському острові Хайнань. Про це пише УНН з посиланням на Space.

Китай запустив нове вантажне судно до модуля своєї космічної станції

Деталі

Новий модуль космічної станції в Китаї збирається отримати першого відвідувача-робота.

Космічний корабель “Тяньчжоу-2” піднявся з майданчика на ракеті “Long March 7” зранку 29 травня. За даними Китайського управління пілотованої космічної інженерії (CMS), він розгорнув свої сонячні батареї, як очікувалося, і має гарний стан.

“Тяньчжоу-2” перевозить 4,69 тонни вантажу під тиском і 1,95 тонни пального, повідомили представники CMS. Якщо все піде за планом, вантажник перевезе ці товари до Тяньхе, 22,5-тонного основного модуля запланованої космічної станції Китаю, який вийшов на низьку орбіту Землі 28 квітня.

Нагадаємо

Китайська ракета Long March 5B (“Чанчжен-5В”) вийшла з-під контролю, і може впасти на Землю 8 травня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68