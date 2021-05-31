Китай собирается отправить трех мужчин-космонавтов на свою космическую станцию в июне

Детали

Космический корабль КНР "Шэньчжоу-12" с экипажем будет запущен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в следующем месяце, сказал Ян Ливэй в комментариях, переданных в субботу Центральным телевидением Китая.

Они будут практиковать выходы в открытый космос и проводить ремонт и техническое обслуживание, а также научные операции.

Дополнение

Китайская станция "Тяньхэ" - третья по величине космическая станция, запущенная в рамках все более амбициозной космической программы Китая. Ее основной модуль был выведен на орбиту 29 апреля.