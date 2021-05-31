Китай собирается отправить трех мужчин-космонавтов на свою космическую станцию в июне
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В июне экипаж из трех человек отправится в трехмесячный полет на новую космическую станцию Китая. Такие планы подтвердил на государственном телевидении первый китайский космонавт, заместитель главного конструктора Программы пилотируемых космических полетов страны Ян Ливэй, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Космический корабль КНР "Шэньчжоу-12" с экипажем будет запущен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в следующем месяце, сказал Ян Ливэй в комментариях, переданных в субботу Центральным телевидением Китая.
Они будут практиковать выходы в открытый космос и проводить ремонт и техническое обслуживание, а также научные операции.
Дополнение
Китайская станция "Тяньхэ" - третья по величине космическая станция, запущенная в рамках все более амбициозной космической программы Китая. Ее основной модуль был выведен на орбиту 29 апреля.