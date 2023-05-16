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Китай закликав посольства прибрати знаки підтримки України

Китай закликав посольства прибрати знаки підтримки України

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Китай звернувся до іноземних посольств та міжнародних організацій, що базуються в Пекіні, з проханням не використати зовнішні стіни своїх будівель для «політичної пропаганди», ймовірно щодо знаків, що демонструють підтримку України, повідомили у вівторок численні дипломатичні джерела Kyodo News, передає УНН.

Деталі

Багато посольств у Пекіні встановили вивіски із зображенням українського прапора та написами китайською та англійською мовами, наприклад #StandWithUkraine, щоб продемонструвати свою солідарність з країною. Посольства в Пекіні, які демонструють підтримку України, включають Канаду, Німеччину та Польщу.

У повідомленні МЗС КНР від 10 травня міститься заклик до посольств та міжнародних організацій не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для пропаганди та «уникати виникнення конфліктів між державами».

Цей крок викликав негативну реакцію з боку дипломатів Європи та інших регіонів і ніхто з них не прибрав вивіски.

У повідомленні також йдеться, що посольства та міжнародні організації «зобов'язані дотримуватися китайських законів і постанов», хоча Пекін поважає дипломатичний імунітет відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

Вважається, що лист був відправлений до всіх дипломатичних місій у Китаї.

Європейський дипломат розкритикував позицію Китаю, заявивши, що немає розумних підстав перешкоджати висловленню державою своїх намірів і що вони не виконуватимуть прохання Пекіну.

Додамо

З понеділка Китай направив спеціального посланця в Україну, росію, Польщу, Францію та Німеччину для сприяння мирним переговорам щодо війни в Україні. Але критики сумніваються, чи Пекін зможе виступити посередником через його тісні зв'язки з москвою.

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