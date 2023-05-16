Китай призвал посольства убрать знаки поддержки Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Китай обратился к иностранным посольствам и международным организациям, базирующимся в Пекине, с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для «политической пропаганды», вероятно относительно знаков, демонстрирующих поддержку Украины, сообщили во вторник многочисленные дипломатические источники Kyodo News, передает УНН.
Детали
Многие посольства в Пекине установили вывески с изображением украинского флага и надписями на китайском и английском языках, например #StandWithUkraine, чтобы продемонстрировать свою солидарность со страной. Посольства в Пекине, которые демонстрируют поддержку Украины, включают Канаду, Германию и Польшу.
В сообщении МИД КНР от 10 мая содержится призыв к посольствам и международным организациям не использовать внешние стены своих зданий для пропаганды и «избегать возникновения конфликтов между государствами».
Этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны дипломатов Европы и других регионов и никто из них не убрал вывески.
В сообщении также говорится, что посольства и международные организации «обязаны соблюдать китайские законы и постановления», хотя Пекин уважает дипломатический иммунитет в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.
Считается, что письмо было отправлено во все дипломатические миссии в Китае.
Европейский дипломат раскритиковал позицию Китая, заявив, что нет разумных оснований препятствовать выражению государством своих намерений и что они не будут выполнять просьбу Пекина.
Добавим
С понедельника Китай направил специального посланника в Украину, россию, Польшу, Францию и Германию для содействия мирным переговорам по войне в Украине. Но критики сомневаются, сможет ли Пекин выступить посредником из-за его тесных связей с москвой.